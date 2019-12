Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht auf Brandstiftung nach Pkw-Brand in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1518

Einen lauten Knall hörte eine 21-jährige Anwohnerin der Schützenstraße in Lünen am Sonntag (29.12.2019) um 5.35 Uhr. Die Zeugin blickte auf die Straße, erkannte an der Kreuzung Schützenstraße / Hüttenweg einen brennenden Pkw und verständigte den Notruf.

Schnell schlugen die Flammen von dem Mercedes auf einen VW über. Beide Pkw brannten aus. Die Kriminalpolizei stellte die Fahrzeuge sicher, ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231 / 132 7441.

