Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schulhauseinbruch - Hat Jemand Beobachtungen gemacht ?

Heidelberg (ots)

Über das zurückliegende Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter auf abschließend noch nicht bekannte Weise Zugang zu der Heiligenbergschule in der Berliner Straße. Im Flurbereich rissen sie Tafeln und Plakate von den Wänden; die einzelnen Klassenzimmern wurden nicht betreten. Am Montagmorgen wurde die Schulleiterin auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Als Einbruchszeit kommt Freitag, 17 Uhr bis Montagfrüh in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

