Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher schlagen Scheibe ein

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag, 25. Februar, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Heessener Straße, unweit der Sandstraße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und flohen mit Schmuck als Beute. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

