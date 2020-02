Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Opel Corsa nach Unfallflucht

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Vermutlich beim Ausparken hat ein Opel Corsa am Montag, 24. Februar, gegen 9.15 Uhr einen geparkten Toyota beschädigt. Eine Zeugin beobachtete das Rangieren des Opels an der Straße Im Dreischland. Der Opel-Fahrer fuhr davon - ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Opel ist dunkel, vermutlich schwarz, und hat ein Hammer Kennzeichen. Der Schaden wird auf 1200 Euro geschätzt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

