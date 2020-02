Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Flüchtiger Ladendieb

Hamm-Herringen (ots)

Zeugen haben am Montag, 24. Februar, gegen 14.20 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter sich in einem Supermarkt an der Quellenstraße alkoholische Getränke einsteckte - ohne zu bezahlen. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige ist zwischen 40 und 50 Jahren alt, zirka 180 bis 185 Zentimeter groß und stabil gebaut. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

