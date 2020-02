Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Verkehrsunfall gesucht: Fahrradfahrer

Hamm-Herringen (ots)

Am Montag, 24. Februar, stießen gegen 23.50 Uhr ein Fahrrad- und ein Pedelec-Fahrer auf der Hafenstraße zusammen, als der Fahrradfahrer auf Höhe des Bahnübergangs den Pedelec-Fahrer überholen wollte. Der 36-jährige Pedelec-Fahrer aus Hamm stürzte und verletzte sich leicht. Der dunkel gekleidete Fahrradfahrer fuhr in Richtung Radbodstraße davon. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell