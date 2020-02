Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtung: Anrufe von falschen Polizisten

Hamm (ots)

Am Montag, 24. Februar, wurden in Hamm mehrere Personen von falschen Polizisten angerufen. Unter anderem wurde nach Wertgegenständen gefragt. Angeblich wäre ein Einbruch bei den Angerufenen geplant. Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Wertgegenständen. Die Polizei würde Sie nicht danach fragen. Geben Sie auch keine Wertgegenstände an angebliche Polizisten raus. Rufen Sie im Zweifel den Notruf unter 110. (lt)

