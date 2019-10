POL-OH: Rollerfahrer stürzt - Unfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Rollerfahrer stürzt

Schenklengsfeld - Am Donnerstag (10.10.) gegen 09.30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrer aus Schenklengsfeld mit seinem Roller die Straße "Am Weinberg" in Fahrtrichtung am Viehmarkt. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Rollerfahrer kurz vor der Straßenkreuzung bei nasser/schlüpfriger Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer wurde aufgrund seiner schweren Verletzung zur medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Am Roller entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro.

Unfallflucht

Hersfeld-Rotenburg - Am Donnerstag (10.10.) gegen 21.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Porsche die L3170 aus Richtung Buchenau in Fahrtrichtung Bodes. Plötzlich kam ihm ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf seiner Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Pkw-Fahrer aus Bebra nach rechts ausweichen und fuhr gegen eine Mauer neben der Fahrbahn. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

