Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Quad gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte Täter stahlen in der Zeit von Dienstag (08.10.) - 19:00 Uhr - bis Mittwoch (09.10.) - 19:00 Uhr - ein Quad der Marke "Hammer" von einem Grundstück in der Straße "Beckersgraben". Die Täter gelangten auf bisher unbekanntem Weg auf das Grundstück. Hier brachen die Täter noch ein Schloss an einem Tor auf und konnten so das Quad vom Gelände entfernen. Das Fahrzeug besitzt keine Straßenzulassung, da es vom Geschädigten ausschließlich auf Privatgelände genutzt wurde. Es entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro.

Mountainbike gestohlen

Bebra - Am Donnerstagmittag (10.10.) stahlen Unbekannte ein Mountainbike der Marke "Conway" in der Farbe Rot. Der Geschädigte hatte dies an einem Fahrradständer im Bereich der Bahnhofstraße - Nähe des Treppenbereichs zu der Gleisunterführung - angeschlossen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

Herrenrad gestohlen

Bebra - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, ereignete sich ein weiterer Fahrraddiebstahl bereits am Montag (23.09.). Der Geschädigte hatte sein Rad der Marke "Stevens - ATB Jazz Lite" auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Bebritstraße abgestellt. An dem Rad befanden sich zwei Gepäcktaschen. Es entstand ein Schaden von circa 350 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

