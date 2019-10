Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Opel-Corsa auf Parkplatz beschädigt - Unfallverursacher geflüchtet

Bad Hersfeld (ots)

Opel-Corsa auf Parkplatz beschädigt - Unfallverursacher geflüchtet

Rotenburg- Am Mittwoch (9.10.), in der Zeit von 14:50 bis 15:05 Uhr, parkte ein Rotenburger mit seinem blauen Opel Corsa auf dem Kundenparkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Straße "Obertor". Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der vorderen rechten Stoßstange fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ausparken gegen den Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt circa 1.300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell