Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lack von Volvo zerkratzt

Fulda (ots)

FULDA. In der Straße "Unterm Heilig Kreuz" zerkratzen Unbekannte am Mittwochnachmittag (9.10.) den Lack eines weißen Volvo XC 60 am vorderen Kotflügel. Das Fahrzeug war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt worden. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

