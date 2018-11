POL-ST: Ibbenbüren, Exhibitionist aufgetreten

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwochabend (14.11.2018) wurde der Polizei mitgeteilt, dass "Am Alten Posthof" eine Jugendliche durch einen Exhibitionisten belästigt worden ist. Die 16-Jährige lief gegen 19.35 Uhr im Durchgang vom Alten Postweg zur Poststraße. Dort zeigte sich der entblößte, etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann in schamverletzender Weise. Der Unbekannte war ungefähr 190 cm groß, schlank und hatte rot-blonde Haare, die an den Seiten kurz geschnitten waren. Er trug einen Dreitagebart und hatte geraucht. Er war bekleidet mit einer Jeanshose, einem grauen Sweat-Shirt und einem weißen T-Shirt mit einem V-Ausschnitt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Unbekannten unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell