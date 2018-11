POL-ST: Altenberge, Diebstahl

Altenberge (ots) - An der Siemensstraße haben sich am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (14.11.2018) Diebe aufgehalten. Der oder die Täter verschafften sich dort Zugang zu einem Firmengebäude. Aus den Räumen entwendeten sie etwas Bargeld sowie Waschmünzen für die Anlagen des Unternehmens. Vor dem Gebäude machten sie sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht, das Gerät zu öffnen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell