POL-ST: Greven, Verkehrsunfall/Flucht

Greven (ots) - Eine 38-jährige Autofahrerin parkte ihren grünen Hyundai I 20 am Mittwochvormittag (14.11.2018), um 11.00 Uhr, an der der Nordwalder Straße auf dem Parkplatz der Bäckerei Kiepenkerl. Gegen 13.00 Uhr stellte sie dann eine Beschädigung vorne rechts an der Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf cirka 300 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher bitte an die Polizei Greven unter der Rufnummer 02571-928-4455.

