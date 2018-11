POL-ST: Metelen, Einbrüche gemeldet

Metelen (ots) - Am Dienstagabend bzw. in der Nacht zum Mittwoch (13.11.2018) haben sich in Metelen Einbrecher aufgehalten. Am Mittwochmorgen sind zwei Einbrüche oder derartige Versuche in Kindergärten sowie der Einbruch in das Pfarrheim und in die Grundschule an der Schulstraße gemeldet worden. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 06.55 Uhr hielten sich Unbekannte am Toilettenbereich der St. Vitus Grundschule auf. Dort richteten sie Schäden an Fenstern und an der Tür an. Schließlich gelang es ihnen, ein Fenster zu öffnen. So konnten sie zwar in die Toiletten, aber nicht in die Schule selbst gelangen. Aus dem Kindergarten am Gausepohl habe Unbekannte etwas Bargeld und einen Laptop gestohlen. In der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 06.40 Uhr hatten sich die Diebe im hinteren Gebäudebereich über eine Eingangstür Zutritt verschafft. Im St. Josef-Kindergarten an der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße haben sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, ungebetene Gäste aufgehalten. An einem Fenster des Waschraumes konnten zahlreiche Hebelspuren festgestellt werden. Es wurde dort nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Am Dienstagabend, nach 22.00 Uhr, hielten sich Einbrecher am Pfarrheim an der Kirchstraße auf. Am Morgen wurden dort eine mit einem Stein zertrümmerte Fensterscheibe, eine aufgebrochene Zugangstür und in dem Gebäude ein aufgebrochener Schrank bemerkt. Es entstanden Sachschäden, die insgesamt auf eine vierstellige Eurosumme geschätzt werden. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155. Dabei könnte jede Beobachtung von Bedeutung sein. Die Polizei prüft insbesondere, ob sich an allen Objekten derselbe Täter aufgehalten hat.

