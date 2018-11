POL-ST: Laer, Verkehrsunfall mit Verletzten

Laer (ots) - Auf der Steinfurter Straße (L 550) hat sich am Dienstag (13.11.2018), um kurz vor 17.30 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei erlitten eine 72-jährige Autofahrerin aus Steinfurt und ein 26-jähriger Autofahrer aus Horstmar schwere Verletzungen. Beide wurden zu stationären Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den drei beteiligten Fahrzeugen zwei PKW und ein LKW, werden auf insgesamt etwa 18.000 Euro geschätzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die 72-Jährige befuhr zur Unfallzeit die Landstraße von Laer in Richtung Steinfurt. Den Schilderungen zufolge wollte sie auf einer Geradeausstrecke einen in gleicher Richtung fahrenden LKW -mit Auflieger- überholen. Währenddessen kam ihr der junge Mann aus Horstmar entgegen. Die 72-Jährige stieß mit ihrem Auto zunächst seitlich gegen den LKW, der von einem 30-Jährigen gefahren wurde, und dann mit dem Wagen des Entgegenkommenden zusammen.

