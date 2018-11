POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Steinfurt, Verkehrsunfallflucht Am Freitag (09.11.), gegen 16.00 Uhr, wurde auf der Moltkestraße, in Höhe der Hausnummer 2, ein schwarzer Mazda Pkw geparkt. Als der Fahrer am Samstag, gegen 13.30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine erhebliche Beschädigung im Frontbereich seines Fahrzeuges fest. Offensichtlich wurden die Beschädigungen durch eine Anhängerkupplung hervorgerufen. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefonnummer 02551/ 15 - 4115.

