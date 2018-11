POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall/Flucht

Steinfurt (ots) - Am Dienstagvormittag (13.11.2018) kam es in der Zeit zwischen 10.10 Uhr und 10.48 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse am Kroosgang zu einem Parkplatzunfall. Dabei wurde ein schwarzer Mercedes beschädigt. Es entstand ein Sachschaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte unter 02551/15-4115.

