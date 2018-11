POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall auf dem Kardinal-Galen-Ring

Rheine (ots) - Am Samstagnachmittag (10.11.2018), gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf dem Kardinal-Galen-Ring, in Höhe der Volksbank, ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Mercedes C-Klasse -neues Model- und einem Wohnmobil. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden von cirka 6.000 Euro entstanden. Die Polizei in Rheine sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine. Telefon 05971/938-4215.

