POL-ST: Ibbenbüren, Container gebrannt

Ibbenbüren (ots) - Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind am Mittwochabend (14.11.2018), gegen 21.00 Uhr, zu einem Brand an der Laggenbecker Straße gerufen worden. In Höhe Hausnummer 38 war aus bisher ungeklärter Ursache ein Altkleidercontainer bzw. der Inhalt in Brand geraten. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Behältnis öffnen und den Brand dann löschen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

