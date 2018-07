POL-FR: Landkreis Waldshut: Benzinbettler unterwegs - Polizei mahnt zur Vorsicht

Freiburg (ots) - Betrügerische Benzinbettler sind mit einem dunklen Pkw mit Münchener Kennzeichen derzeit im Landkreis Waldshut unterwegs. Am Samstag traten sie im Raum Laufenburg und Klettgau auf. Sie gaukeln vor, keinen Sprit zu haben, betteln um Geld für Benzin und geben vor, das geliehene Geld wieder zurückzuschicken. Hierzu notieren sich auch den Namen des Angesprochenen. Bei den Insassen des Pkws soll es sich um einen älteren und jüngeren Mann handeln, zumindest bei dem Älteren könnte es sich vom Aussehen und Sprechen her um einen Italiener handeln. Der von den Männern benutzte Pkw soll dunkel sein, möglicherweise grün und ein Münchener Kennzeichen haben. Als Fahrzeugtyp wurde BMW oder Audi genannt. Am Montag gegen 11:20 Uhr wurde seine solche Begebenheit aus dem Raum Ühlingen-Birkendorf gemeldet. Die Polizei rät, in solchen Fällen misstrauisch zu sein, da es sich um eine derzeit weit verbreitete Masche handelt und in aller Regel keine echte Notlage vorliegt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell