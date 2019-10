Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Diebstahl

Vogelsberg (ots)

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Freiensteinau / Radmühl. In der Nacht von Montag (07.10.) auf Dienstag (08.10.) versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim einzubrechen, welches sich zwischen Radmühl und Fleschenbach befindet. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Von einer weiteren Tatausführung ließen die Täter ab und entkamen unerkannt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Pkw beschädigt

Herbstein / Lanzenhain - Am Samstag (05.10.), in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr, beschädigten Unbekannte einen gelben VW Fox, welcher in der Straße "Am Mühlbach" abgestellt war. Auf unbekannte Art und Weise verursachten die Täter mehrere Dellen im Bereich des rechten Kotflügels. Es entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro.

Weidezaungerät gestohlen

Lauterbach / Allmenrod - In der Nacht von Montag (07.10.) auf Dienstag (08.10.) stahlen unbekannte Täter ein Weidezaungerät im Bereich einer Wiese, welche an die Bürgermeister-Karl-Zinn-Straße anschließt. Es entstand ein Schaden von circa 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

