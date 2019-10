Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Werkzeugdiebstahl

Bad Hersfeld (ots)

Im Zeitraum vom 10.09.2019 - 24.09.2019 wurde in Neuenstein-Mühlbach in der Homberger Straße aus einer Maschinenhalle eine größere Anzahl von diversem Werkzeug entwendet. Hierzu wurde der Werkstattwagen gewaltsam geöffnet und es wurden ca. 20 Werkzeuge, welche für die Metallverarbeitung benötigt werden, entwendet. Wert der entwendeten Gegenstände: ca. 600 EUR Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

