POL-COE: Nottuln, Buxtrup, B525/ Toter Radfahrer gefunden

Ein lebloser Radfahrer wurde der Polizei am Sonntag (15.09.) gegen 06.45 Uhr im Straßengraben der B525 in der Nottulner Bauernschaft Buxtrup gemeldet. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Notarzt stellte den Tod des 59-jährigem Mannes aus Nottuln fest. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm. Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Polizisten stellten das Fahrrad sicher und kümmerten sich um die Benachrichtigung der Angehörigen.

Die Polizei in Dülmen erbittet Zeugenhinweise zum Sturz des Mannes oder möglicherweise einem Radfahrer an der B525 in der Nacht von Samstag auf Sonntag, der in auffälliger Fahrweise unterwegs war, unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30.

