Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Hassel (ots)

(jnb) Am 23.08.2019 ist es in Hassel gegen 23:45 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Dabei wird der Täter die Alarmanlage des Gebäudes kurzzeitig aktiviert haben. Möglicherweise ist die Person mit einem Musikinstrument vom Tatobjekt geflüchtet. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Heinrich-Gestering-Straße oder der Hauptstraße bemerkt hat, wird gebeten, dies dem Polizeikommissariat Hoya unter 04251-93464-0 zu melden.

