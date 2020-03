Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher in Schrievers durch Zeugen gestört

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Täter sind am Sonntag, 29. März, gegen 18.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Schrievers an der Preyerstraße eingebrochen.

Die beiden Männer schlugen die Fensterscheibe zum Dienstraum des Hausmeisters ein, machten offenbar aber keine Beute, weil ein Zeuge sie störte. Der Zeuge war von einem Spaziergang mit seinem Hund zurückgekehrt, als er zwei Männer im Hausflur sah. Als die Einbrecher ihn bemerkten, flüchteten sie durch die Hauseingangstür in Richtung Pongser Straße. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Die beiden Männer beschrieb der Zeuge wie folgt: beide 28 bis 30 Jahre alt, einer circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, der andere etwa 1,75 Meter groß. Der größere der beiden Männer trug einen Rucksack bei sich.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell