Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 06.11.2019, wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Jestetten leicht verletzt. Gegen 09:50 Uhr hatte der 27 Jahre alte Fahrradfahrer in der Schwarzwaldstraße einer von rechts kommenden 36-jährigen Ford-Fahrerin die Vorfahrt nicht eingeräumt, weshalb es in der Folge zum Zusammenstoß kam. Der Radler stürzte und wurde verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Ford wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht, auch das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell