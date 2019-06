Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher brechen Türen und Tresor auf

Werdohl (ots)

Einbrecher haben in einer Firma am Wintersohl erheblichen Sachschaden angerichtet. Sie überwanden einen hohen Zaun, hebelten diverse Fenster, Schränke, Schreibtische und einen Tresor auf und durchwühlten Behältnisse. Außerdem beschädigten sie die Telefonanlage. Am Sonntag gegen 16.30 Uhr war noch alles in Ordnung. Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter die Bescherung. Die Täter verschwanden ungesehen mit Bargeld.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9399-0.

