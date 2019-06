Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb im Hotel

Menden (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht einen 33-jährigen Hotel-Dieb festgenommen. Der Mann war in Zimmer einer Pension an der Mendener Straße eingedrungen. Er kam gegen 21.30 Uhr in die Gaststätte im Erdgeschoss und hatte nach der Toilette gefragt. Statt jedoch das stille Örtchen im Erdgeschoss aufzusuchen, ging er eine Etage höher. Als er zurückkehrte, hielt ihn der Wirt fest. Der Unbekannte riss sich los, stieß den Wirt zurück, warf Gegenstände auf die Theke und flüchtete. Wie sich herausstellte, hatte er Modeschmuck, die als Deko ausgelegt war, gegriffen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 33-jährige Mendener in der Nähe aufgegriffen und festgenommen werden. Er hat den Diebstahlsversuch eingeräumt.

Vermutlich mit einem zu einem früheren Zeitpunkt gestohlenen Schlüssel sind Unbekannte am Wochenende in ein Geschäft an der Kolpingstraße eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld.

