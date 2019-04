Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Geldautomat aufgehebelt - zwei Täter fuhren mit Motorroller davon

Fröndenberg (ots)

In der Nacht zu Montag (01.04.2019) lösten zwei bisher unbekannte Männer gegen 3.35 Uhr bei einem Geldinstitut an der Eulenstraße einen Alarm aus. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass einer der im Vorraum stehenden Geldautomaten offensichtlich aufgehebelt wurde. Ob die Täter an das Bargeld gelangten, ist bisher nicht bekannt.

Die Täter, die durch eine Überwachungskamera gefilmt wurden, flüchteten mit einem schwarzen Motorroller in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: 1. Person: männlich mit grauem Kapuzenpullover bekleidet 2. Person: männlich mit schwarzer Oberbekleidung, Mütze und Brechstange

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell