Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Firma und Vereinsheim

Balve (ots)

Zwischen Samstag- und Montagmorgen sind Unbekannte in eine Firma an Brobbecke eingedrungen. Sie drangen durch einen Hintereingang in den Komplex ein, brachen sämtliche Bürotüren auf und durchsuchten alle Arbeitsplätze nach Wertgegenständen. Die Täter verschwanden mit Laptops, Bildschirm, Flachbild-TV, Rennrad und Bargeld in verschiedenen Währungen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Ein weiterer Einbruch betraf ein Vereinsheim am Krumpaul in Garbeck. Unbekannte brachen ein vergittertes Fenster auf, traten mehrere verschlossene Türen im Gebäude ein und nahmen Münzgeld an sich. Der Sachschaden ist wesentlich höher als der Wert der Beute.

