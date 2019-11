Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfallflucht in der Seilnachtstraße

Sexau: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Endingen: Unfallflucht in der Seilnachtstraße

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen(5./6.11.2019) wurde ein in der Seilnachtstraße geparkter hellblauer Alfa Romeo, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Hecktür der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0, entgegen.

Sexau: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Am Mittwoch, 7.11.2019, um 12.42 Uhr, kam es auf der L 110, zwischen Sexau und Denzlingen, zu einem folgenschweren Unfall. Ein Autofahrer wollte von einem angrenzenden Feldweg auf die L 110 einbiegen und übersah hierbei einen herannahenden, vorfahrtsberechtigten PKW. Durch dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt; zwei weitere Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Strecke komplett gesperrt. Die Feuerwehr Denzlingen war mit insgesamt 20 Mann und vier Fahrzeugen, das DRK mit drei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.

td/jc

