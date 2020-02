Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr +++ Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr ist am Mittwoch, 05. Februar 2020, gegen 12:20 Uhr, ein 40-jährige Fahrer eines Sattelzugs schwer verletzt worden.

Zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr kam ein Lastzug, der in Richtung Hamburg unterwegs war, auf dem Hauptfahrstreifen staubedingt zum Stehen.

Der nachfolgende 40-jährige Fahrer des Sattelzugs, ein Mann aus der Ukraine, erkannte den stehenden Lastzug zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Trotz Bremsvorgang fuhr er mit etwa 65 Stundenkilometern auf den Anhänger des Lastzugs auf.

Der 40-Jährige wurde in der Sattelzugmaschine eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Feuerwehren aus der Fahrerkabine geborgen werden. Im Einsatz befanden sich vier Fahrzeuge mit 17 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Groß Mackenstedt sowie zwei Fahrzeuge mit acht Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Groß Ippener. Ein Rettungswagen und ein Notarzt versorgten vor Ort die schweren Verletzungen des Mannes und brachten ihn in eine nahegelegene Klinik. Der Fahrer des Lastzuges, ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Verden, erlitt keine Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Aktuell wird die Bergung der Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen vorbereitet. Der Sachschaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Es wurde direkt nach dem Unfall eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg ab der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord eingerichtet. Die Absperrmaßnahmen wurden im Anschluss von der Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen.

Verkehrsteilnehmer, die sich zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord und der Unfallstelle befanden, konnten gegen 14:00 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Mit einer Aufhebung der Sperrung ist erst in den Abendstunden zu rechnen.

Zur Umfahrung der Unfallstelle wird empfohlen, die Autobahn 1 im Autobahndreieck Ahlhorner Heide zu verlassen, der Autobahn 29 in Richtung Oldenburg zu folgen und im Autobahnkreuz Oldenburg-Ost auf die Autobahn 28 in Richtung Stuhr zu fahren. Ein Befahren der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist ab dem Autobahndreieck Stuhr wieder möglich.

