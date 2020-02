Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ladendiebstahl beim Lidl-Markt in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 04. Februar 2020, kam es gegen 19:50 Uhr in einem Einzelhandelsgeschäft zu einem Ladendiebstahl mit mehreren Tätern.

Angestellte wurden auf die unbekannten Täter aufmerksam, als diese beim Passieren des Kassenbereiches des Verbrauchermarktes in der Straße "Am Stadion", einen Alarm auslösten. Daraufhin flüchteten die Personen fußläufig über die "Weserstraße" in Richtung der B212.

Weiterhin konnte durch die Angestellten in diesem Moment ein Pkw beobachtet werden, der Zeitgleich den Parkplatz des Lidl-Marktes verließ. Hierbei handelte es sich um einen silbernen Opel.

Durch die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei, konnte der Pkw im Nahbereich zum Tatort durch Beamte der Polizei Brake festgestellt werden. Bei den beiden Insassen des Pkw handelte es sich um einen 39-Jährigen und 28-Jährigen aus Schwerin.

Durch den richterlichen Bereitschaftsdienst wurde die vorläufige Festnahme der beiden tatverdächtigen Männer angeordnet. Außerdem wurde der Pkw beschlagnahmt.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen muss nun geprüft werden, ob der Pkw und die Insassen in Zusammenhang mit dem Ladendiebstahl stehen. Aufgrund mangelnder Haftgründe, wurden die Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Die fußläufig geflüchteten Personen konnten bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im genannten Bereich machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Bei dem Diebesgut handelt es sich vermutlich um Alkoholika. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt (154159).

