Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Handtaschenraub im Ferienzentrum

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend im Ferienzentrum Schloß Dankern, an der Straße Am Tiergarten, eine junge Frau ausgeraubt. Sie war gegen 21.40 Uhr mit dem Fahrrad in Richtung der Rezeption unterwegs, als sie auf die beiden Männer traf. Sie versuchten zunächst die im Fahrradkorb liegende Handtasche der Frau zu greifen. Als dies misslang, trat einer der Täter gegen das Hinterrad der 25-Jährigen, so dass sie stürzte. Die Männer konnten anschließend mit der Handtasche entkommen. Einer wird als etwa 1,80 Meter groß von leicht korpulenter Statur beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube. Der zweite Täter war etwas kleiner und von normaler Statur. Auch er war schwarz gekleidet und trug ebenfalls eine Sturmhaube. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

