POL-EL: Meppen - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Meppen (ots)

Am späten Samstagnachmittag ist es auf der Esterfelder Stiege zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 53-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 17.40 Uhr in Richtung Uhlandstraße unterwegs, als sie an drei jugendlichen Fußgängern vorbeifahren wollte. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, fuhr den Bordstein herunter und kam anschließend zu Fall. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

