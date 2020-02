Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf dem Hasporter Damm +++ Pkw-Fahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Hasporter Damm am Mittwoch, 05. Februar 2020, gegen 7:50 Uhr, trug eine Person leichte Verletzungen davon.

Ein 18-Jähriger aus Delmenhorst beabsichtigte, mit einem Opel von der Straße Am Stadion nach links auf den Hasporter Damm abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Mercedes eines 27-Jährigen aus Delmenhorst, der auf der Berliner Straße in Richtung Am Stadion unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen. Beide Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

