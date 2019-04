Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Stichflamme beim Grillen - schwer verletzt

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Ein tragischer Unglücksfall beim Grillen hat sich am Karfreitag in Buschhütten ereignet. Am Nachmittag wollte ein 55-jähriger Mann seinen Holzkohlegrill mit einer brennbaren Flüssigkeit entflammen. Dabei kam es zu einer nicht gewollten Stichflamme, durch die der 55-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vor dem Hintergrund der nun wieder anstehenden Grillzeit, warnt die Polizei warnt vor unsachgemäßem Umgang mit brennbaren Stoffen und der Gefahr vor schweren Verbrennungen sowie möglicher Brandgefahren.

