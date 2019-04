Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motorradfahrer rutschte aus Kurve

Bad Berleburg-Diedenshausen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Osterwochenende (22.04.2019) bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der 68-jährige befuhr die L 717 aus Bad Berleburg kommend und stürzte in einer Rechtskurve vor Diedenshausen. Er rutschte über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs von der Fahrbahn und kam schwer verletzt im Straßengraben zum Stillstand. Der 68-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000,- Euro.

