Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher knackten Snack-Automaten mit Gabelstapler

Bild-Infos

Download

Hilchenbach (ots)

In der Zeit vom Samstag auf Ostermontag haben Einbrecher in einem Unternehmen in Hilchenbach hohen Sachschaden angerichtet. Nachdem sie in eine Produktionshalle eingedrungen waren, bemächtigten sie sich eines Gabelstaplers und brachen damit mehrere Snack-Automaten auf. Dabei verursachten sie auch umfangreiche Schäden an der Innenausstattung des Gebäudes, die sich nach ersten Schätzungen auf eine niedrige fünfstellige Euro-Summe belaufen. Ob die für die Tat Verantwortlichen es in erster Linie auf die Snacks absahen oder es ihnen darum ging Schäden anzurichten ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02732-909-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271/7099-1112

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell