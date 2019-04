Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrzeug prallt gegen Gartenmauer, Fahrer verletzt und alkoholisiert

57080 Siegen-Oberschelden, Am Tretenberg (ots)

Am Samstag, 20.04.2019 gegen 00:30 Uhr, befährt ein 74-jähriger PKW-Fahrer die Straße Am Tretenberg in Oberschelden und verliert im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallt gegen eine Gartenmauer und kommt auf der Seite liegend zum Stillstand. Alarmierte Rettungskräfte können den schwer verletzten Fahrer aus seinem Fahrzeug bergen und in ein Krankenhaus einliefern. Da er auch alkoholisiert war, wurde ihm zusätzlich noch eine Blutprobe entnommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

PHK Georg-Burger

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell