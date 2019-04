Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

57271 Hilchenbach, B 508 zwischen Vormwald und Kronprinzeneiche (ots)

Ein 18-jähriger Kradfaher befährt am Freitag, 18.04.2019 gegen 12:40 Uhr, die B 508 von Vormwald her kommend in Richtung Kronprinzeneiche als er in einer Rechtskurve infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert und nach links von der Fahrbahn abkommt. Hierbei wird er schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

