Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Cafe´

Osnabrück - (ots)

Zwischen Freitagabend, 23 Uhr und Samstagmorgen, 06.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Cafe´&Contor am Markt ein. Die Eindringlinge brachen Türen und Schränke auf und stahlen Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

