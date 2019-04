Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Auto überschlagen

Hohen Sachschaden verursachte ein Unfall am Sonntag bei Donzdorf.

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Porsche auf der Verbindungsstraße zwischen Donzdorf und Kuchalb. Der Fahrer des Porsche war in Richtung Kuchalb unterwegs. In einer Rechtskurve soll dem Mann ein schwarzes Auto entgegen gekommen sein. Das unbekannte Fahrzeug geriet auf die Gegenspur. Der 41-Jährige steuerte nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der Porsche prallte gegen eine Steinwand und überschlug sich. Auf den Rädern kam er wieder zum Stehen. Das unbekannte Fahrzeug fuhr weiter. Der 41-Jährige und seine 25-Jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Die Beamten vom Polizeirevier Eislingen (Telefon 07161/851-) haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchen nun Zeugen des Unfalls und nach dem unbekannten Fahrzeug. Dabei soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben.

