Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eigentümer eines beschädigten Herrenrades gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Silvesterabend, den 31. Januar 2019, kam es gegen 23:00 Uhr in 26935 Stadland - Rodenkirchen, am Fahrradstand des Bahnhofes zu einer Sachbeschädigungen durch Böller. Dabei wurde ein dort abgestelltes dunkles Herrenfahrrad beschädigt. Der Fahrradstand befindet sich direkt neben der Zuwegung zu dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Bremen. Die Sachbeschädigung wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer des beschädigten Fahrrades.

Dieser oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Stadland unter der Telefonnummer 04732/389 oder bei dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 zu melden. Eine detailliertere Beschreibung des Fahrrades liegt der Polizei leider nicht vor (132296).

