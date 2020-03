Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

An der Straße Burgmühle in Odenkirchen ist es am Sonntag, 29. März, gegen 15.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Die Bewohner hielten sich im Wohnzimmer beziehungsweise Bad auf, als sie plötzlich einen lauten Knall hörten. Sie stellten fest, dass die Eingangstür zu ihrer Wohnung offen stand. Der Täter flüchtete über den Hausflur, eventuell benutzte er den Aufzug.

Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell