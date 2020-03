Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Scheiben an fünf Fahrzeugen eingeschlagen

Mönchengladbach (ots)

Auf dem Gelände eines Autohändlers in Mülfort an der Düsseldorfer Straße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag die Scheiben von insgesamt fünf Fahrzeugen eingeschlagen. Augenscheinlich ist nichts entwendet worden.

Zeugen hatten gegen 4 Uhr einen BMW wahrgenommen und kurz darauf Klirren gehört. Unmittelbar danach seien vier Personen von dem Gelände gekommen, in diesen mattgrauen BMW eingestiegen und Richtung Hosterweg weggefahren. Eine Person habe einen Schlagstock oder einen ähnlichen Gegenstand in der Hand gehabt. Die Beschreibung der Tatverdächtigen: groß und kräftig, dunkel bekleidet mit Kapuzenpullovern; einer trug eine Militärjacke.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

