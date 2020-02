Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Kind angefahren

Werl (ots)

Ein 7-jähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, gegen 07.40 Uhr, in der Breite Straße in Westönnen, leicht verletzt. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Werl befuhr zuvor die Breite Straße in Richtung Oberbergstraße, als plötzlich das Mädchen die Straße querte. Beide hatten sich zu spät bemerkt. Die Autofahrerin fuhr das Mädchen an, worauf sie zu Fall kam. Sie wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren. (reh)

