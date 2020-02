Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Weiberfastnacht

Welver (ots)

Am Donnerstag, um 21:05 Uhr, wurde ein 39-jähriger Mann aus Welver durch den Sicherheitsdienst aus dem Festzelt am Marktplatz gewiesen. Den anwesenden Polizisten gegenüber verhielt sich der stark alkoholisierte Mann sehr aggressiv. Da er immer wieder den Platzverweis der Beamten für das Zelt missachtete, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Nachdem ein Arzt seine Gewahrsamsfähigkeit festgestellt hatte verbrachte er den Rest der Nacht in einer Zelle. Im Laufe des Abends kam es an mehreren Stellen zu alkoholbedingten körperlichen Auseinandersetzungen, die jedoch von den Sicherheitsdiensten und der Polizei geregelt wurden. Gegen 23:00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung in Schwefe ein Auto auf. Die Fahrerin war aus Richtung Welver kommend unterwegs. Bei der Kontrolle gab die 54-jährige Soesterin an, nur ein Radler beim Karneval getrunken zu haben. Der Alkoholvortest ergab jedoch einen Wert von 1,1 Promille. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Wie bereits angekündigt wird die Polizei im Kreis Soest die Karnevalsveranstaltungen begleiten, damit die Bürger sicher feiern können. Dazu gehören wie immer verstärkte Alkoholkontrollen rings um die Veranstaltungsorte. (lü)

