Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Diebstahl aus Warenautomat

Marbach am Neckar (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben am Bahnhof Marbach in den späten Abendstunden des vergangenen Mittwochs (27.03.2019) zwischen 22.40 Uhr und 23.30 Uhr mehrere Getränke und Süßigkeiten aus einem unverschlossenen Snackautomat entwendet. Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zufolge begaben sich zunächst zwei unbekannte Täter zu dem am Bahnsteig befindlichen Automaten und entwenden eine geringe Anzahl an Waren. Nachdem diese den Bahnsteig wieder verließen , erschienen zwei weitere männliche Personen und entnahmen weitere Süßigkeiten und Getränke. Videokameras am Bahnsteig filmten die Männer während der Tatausführung. Die Schadenshöhe sowie die Ergebnisse der Spurensicherung sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei den ersten beiden mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei männliche Personen mit schlanker Statur. Einer der Beiden trug eine schwarze Jacke mit hellgrauen Kapuzenpullover und Bluejeans, der Andere war mit einer schwarz-weiß karierten Jacke mit dunkler Kapuze bekleidet. Beide Kapuzen waren jeweils über den Kopf gezogen. Bei den zwei weiteren mutmaßlichen Tätern war einer mit einer schwarzen Hose sowie knöchelhohen Turnschuhen mit weißer Front bekleidet. Er trug kurze schwarze Haare und hatte eine kräftige Statur. Sein Begleiter mit schlanker Statur trug eine hellblaue Jacke mit dunklem Streifen auf den Schultern sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Zum Tatzeitpunkt hielten sich zudem zwei weitere, offenbar unbeteiligte Personen am Bahnsteig auf, welche möglicherweise Zeugen der Tat waren. Die ermittelnde Bundespolizei bittet die Personen sowie weitere mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

